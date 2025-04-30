Почти 230 тысяч человек посетили кладбища в Радоницу в Челябинской области

У погостов дежурили полицейские

В Радоницу, особый родительский день, в Челябинской области праздничные службы в храмах и кладбища посетили почти 230 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Во избежание заторов на подъездах к кладбищам и храмам движение регулировали сотрудники ДПС. Также полицейские следили за общественным порядком. Всего в праздничный день было задействовано свыше тысячи правоохранителей. Содействие им оказывали росгвардейцы, дружинники и сотрудники частных охранных предприятий.

Нарушений не допущено.