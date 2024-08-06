Почти 200 южноуральцев привиты от гепатита А после дождевого паводка

Роспотребнадзор продолжает следить за санитарно-эпидемиологической обстановкой в подтопленных территориях

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в подтопленных территориях Челябинской области стабильная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано, сообщает пресс-центр Роспотребнадзора Челябинской области.



Воду в подтопленных территориях исследуют на вирусы методом ПЦР — согласно данным молекулярно-генетической лаборатории, все отобранные 63 пробы соответствуют требованиям санитарных нормативов. Вместе с тем в Коркино рекомендовано увеличить дозу хлора для обеззараживания питьевой воды в распределительных сетях, сообщили в ведомстве.

На территориях, где были подтоплены участки, после осушения начата работа по дезинфекции, в том числе выгребных ям, территорий частных домовладений.

Также продолжается вакцинация против вирусного гепатита. По данным на 5 августа, привито 198 человек, в том числе 32 ребенка. Проводятся подворовые обходы населения с информированием о мерах профилактики инфекционных заболеваний и необходимости вакцинации.