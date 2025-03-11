Почти 200 тонн капусты и салата из Узбекистана не прошли «фейс-контроль» в Челябинске

Россельхознадзор вместе с таможней запретил ввоз растительной продукции

Девять машин с капустой и салатом айсберг, прибывшие в Челябинск из Узбекистана, отправлены к месту старта. Должностные лица местного подразделения Россельхознадзора вместе с сотрудниками Челябинской таможни нашли нарушения, препятствующие ввозу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, при обязательном фитосанитарном контроле выяснилось, что у 157 тонн капусты маркировка не соответствует требованиям (не указана страна-отправитель), 22,6 тонны капусты вообще не имели маркировки. Вся капуста узбекского происхождения.

Салат айсберг — 12 с половиной тонн — имел иранское происхождение, но был перегружен на территории Узбекистана, при этом не был оформлен обязательный реэкспортный фитосанитарный сертификат.

В связи с выявленными нарушениями международного и российского фитосанитарного законодательства ввоз растительной продукции был запрещен. Перевозчики привлечены к административной ответственности.