Почти 200 почтовых пунктов в Челябинской области оснастили пандусами и звуковыми кнопками

Только за прошлый год адаптировали для инвалидов 29 таких офисов

В 2023 году в ряде районов Челябинской области почтовые отделения адаптировали для инвалидов. 29 отделений в Сосновском, Еткульском, Красноармейском, Кунашакском и других районах теперь оснащены пандусами, кнопками для вызова персонала и таблицами с информацией, написанной шрифтом Брайля. Как сообщили в пресс-службе компании «Почта России», эта работа продолжится и в этом году.

«Для того чтобы клиенты с ограниченными возможностями здоровья имели максимальную свободу передвижения, в адаптированных отделениях Почта устанавливает пандусы и напольные тактильные указатели. На фасаде входных групп есть вывески с режимом работы, а на почтовых ящиках — специальные стикеры с информацией о режиме выемки корреспонденции, написанные шрифтом Брайля»,— рассказали в компании.

Кроме того, сотрудники таких отделений проходят специальное обучение по работе с маломобильными клиентами и клиентами с другими ограниченными возможностями. По их просьбе операторы дублируют зрительную и звуковую информацию и оказывают всю необходимую помощь.

Всего в Челябинской области адаптировано 191 почтовое отделение.

Кстати, южноуральцы с инвалидностью могут бесплатно вызвать сотрудника «Почты России» на дом, направив письмо на электронную почту dsreda@russianpost.ru. Таким образом можно будет получить или отправить письмо, посылку или денежный перевод.