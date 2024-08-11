Почти 200 «кошек» передал челябинский предприниматель бойцам СВО

Конструкция простая, но незаменимая в боевых условиях

Челябинский предприниматель закупил для южноуральских бойцов, находящихся в зоне СВО, несколько коробок «кошек». В ближайшее время 180 конструкций для снятия растяжек и дистанционной детонации мин отправят на передовую, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

«„Кошки“ собираются и разбираются за секунду, их можно носить с собой, они едва заметны. Конструкции работают методом зацепа. С их помощью можно на безопасном расстоянии вывести мину из строя»,— рассказали активисты Народного фронта.

В ближайшее время «кошек» отправят на передовую вместе с другим гуманитарным грузом.

Помочь бойцам в покупке необходимых вещей могут все желающие. Уже в предстоящий понедельник, 12 августа, медиахолдинг «Первый областной» проведет совместно с Народным фронтом очередной телемарафон «Все для победы». Отсканировав QR-код, который будет транслироваться на экране на протяжении всего дня, южноуральцы могут перечислить любую сумму в помощь бойцам.