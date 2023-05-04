Почти 200 домов в Челябинске отключат от горячей воды в мае

В городе через неделю стартует первый этап опрессовки

В Челябинске 179 многоквартирных домов, 22 частных и 51 соцобъект попадают в зону проведения первого этапа опрессовки. С 15 мая в областном центре начинается подготовка к следующему отопительному сезону. В мэрии города рассказали, что максимальный срок отключения горячей воды — две недели. Но он может и сократиться.

В первую очередь гидравлические испытания начнутся на локальных котельных. Уже с 15 мая горячей воды может не оказаться в 59 многоквартирных домах по улицам: Братьев Кашириных, Двинской, Чайковского, Шагольской, Героя России Молодова, Бурденюка. Также под отключения уже попадают детские сады, школа и больница.

В управлении ЖКХ администрации Челябинска пояснили, что максимальный срок отключения — две недели.

«Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — сообщили в мэрии города.

Далее отключения в рамках первого этапа испытаний последуют с 16 по 30 мая, с 17 по 31 мая, с 29 по 26 мая и с 23 мая по 6 июня. Ранее сообщалось, что компания АО «УСТЭК-Челябинск» начинает опрессовку с 23 мая.