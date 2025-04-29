Почти 20 спецмашин расчищали трассы в горнозаводской зоне Челябинской области

На отдельные районы региона обрушился снегопад

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Минувшей ночью и утром в Челябинской области прошли снегопады. Особенно досталось горнозаводской зоне — за ночь там замело трассы и образовался снежный покров высотой до 4 сантиметров. На расчистку дорог в горные районы вывели 18 комбинированных дорожных машин, сообщили в региональном Миндортрансе.

«Вечером 28-го и в ночь на 29 апреля дорожные службы вновь отрабатывали зимнее содержание трасс. Наиболее сложная ситуация — в горнозаводской зоне. Для расчистки и обработки противогололедными материалами там вывели 18 комбинированных машин»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за снегопада и метелей на участке трассы М-5 «Урал» от Башкирии до Чебаркуля ограничили движение транспорта.

Непогоду в Челябинскую область принес молодой циклон. Уже в среду, 30 апреля, погода стабилизируется.