Почти 2 млрд рублей южноуральцы отправили мошенникам с начала 2024 года

В полиции напомнили об одной из самых распространенных схем

С начала 2024 города жители Челябинской области отдали мошенникам около 2 миллиардов (!) рублей. Одна из самых распространенных схем — лжеинвестиции, рассказывают в полицейском главке.

Так, 36-летняя жительница Сосновского района заполнила анкету на сайте, предлагавшем дополнительный доход, уже на следующий день с ней связались и рассказали о торгах на бирже и возможностях «легкого заработка».

«Перейдя по ссылке, женщина установила приложение и полгода по указанию мнимого финансового аналитика переводила деньги по указанным номерам и отслеживала доход. Впрочем, вывести „заработанное“ ей не позволили, ущерб составил 1 миллион 990 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По аналогичной схеме мошенники обманули 26‑летнего слесаря из Аши: в желании сорвать большой куш на фондовом рынке мужчина за неделю потратил 2 миллиона 944 тысячи рублей.

Сотрудники полиции напоминают о бдительности. При наличии возможности инвестировать изучите финансовый рынок, обратитесь лично в финансовую организацию за консультацией. Не следует переходить по ссылкам, размещенным в интернете, и выполнять указания, данные по телефону неизвестными.