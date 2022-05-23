Почти 2 км берега реки Миасс очистили от мусора активисты в Челябинске

В ходе субботника собрали более 40 мешков отходов

В Челябинске накануне активисты вышли на очередной субботник в рамках Всероссийской акции «Вода России». Участники прошли по прибрежной территории реки Миасс от моста на улице Труда до Косарева и собрали более 40 мешков мусора, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

За два часа удалось очистить 1,7 км береговой линии. Большую часть собранного мусора составили стеклянные бутылки, пластиковая тара и другие вещи, брошенные отдыхающими. Необычной находкой стал стационарный телефон.

«Очень радует, что помимо студенчества и школьников к движению подключаются предприниматели и представители общественных организаций, предприятий из различных сфер и отраслей», — рассказала начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области Марина Дымова.

Напомним, всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Она проводится с 2014 года.