Почти 2,5 тыс. сообщений поступило на прямую линию губернатора Челябинской области

Принимать вопросы будут до 2 декабря включительно

На прямую линию губернатора Челябинской области на 16:00 29 ноября поступило 2474 сообщения от жителей региона. Принимать вопросы от южноуральцев будут до конца прямой линии, которая состоится 2 декабря. Направить обращение главе региона можно тремя способами, напоминает ИА «Первое областное».

Первый способ: зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на баннер «Отправить видеообращение» и заполнить форму обратной связи. Либо на этом же сайте нажать на баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу «Госуслуг». Необходимо заполнить предложенную форму и отправить ее.

Второй способ: по телефону горячей линии 8-800-500-74-50.

Третий способ: через чат-бот в мессенджере MAX.

Напомним, прямая линия Алексея Текслера пройдет 2 декабря. Начало в 12:00.