Почти 17,5 тысячи браков зарегистрировали в Челябинской области с начала 2024 года

При этом более 12 тысяч пар развелись

В Челябинской области за девять месяцев 2024 года появились 17 453 новые семьи и родилось 22 117 детей. При этом 12 212 пар развелись. Интересными цифрами поделились в ЗАГСе Челябинской области при подведении итогов работы за период с января по сентябрь 2024 года.

Помимо свадеб и разводов, южноуральцы меняли фамилии и имена, удочеряли и усыновляли детей, а также устанавливали отцовство. Так, за девять месяцев ЗАГСы зарегистрировали почти три тысячи актов о перемене имени. В большинстве случаев это женщины, которые вернули себе девичью фамилию после разводов. 178 южноуральцев усыновили или удочерили малышей. Еще почти 4,5 тысячи южноуральцев обращались в ЗАГСы за документом об установлении отцовства.