Почти 16 тысяч пар в Челябинской области могут получить региональный знак отличия «Семейное счастье»

Об условиях получения новой награды рассказали в министерстве социальных отношений

Почти 16 тысяч супружеских пар обратились в органы социальной защиты Челябинской области после вступления в силу закона об учреждении новой региональной награды «Семейное счастье». Знак отличия — это одна из форм поощрения пар, проживших в браке 50 и более лет, создавших крепкую семью с традиционными духовно-нравственными ценностями, рассказали в Минсоце Челябинской области.

В министерстве подчеркнули: знак отличия «Семейное счастье» является именно наградой для супружеских пар, срок принятия решения областным законодательством не предусмотрен. Рассмотрение документов супругов осуществляется по мере их поступления. Вручение наград будут поэтапно проводить главы администраций в течение 2025 года.

«Средства на награждение супружеских пар заложены в областном бюджете в полном объеме. В настоящее время в плановом порядке проводятся предусмотренные региональным законодательством процедуры. Во-первых, это проверка всего массива поступивших документов, подготовка и рассмотрение ходатайств, что занимает значительное время в связи с большим объемом заявлений от супругов. Во-вторых, изготавливаются региональные знаки отличия „Семейное счастье“ в необходимом для награждения количестве», — прокомментировала министр Наталья Лугачева.

В конце декабря в областное законодательство были внесены изменения. Введены несколько дополнительных условий: на дату возбуждения ходатайства о награждении супруги должны иметь гражданство Российской Федерации не менее 15 лет, а также не менее 15 лет проживать на территории Челябинской области. Кроме того, учитывается трудовой стаж: награда будет вручаться супругам, если оба (один из них) проработали на территории области не менее 15 лет. Семейные пары, кто еще не обращался в соцзащиту, так как юбилей совместной жизни (50, 60 и 70 лет) только предстоит, могут это сделать в течение 12 месяцев со дня юбилея. Прием документов ведется органами социальной защиты.

Обратим внимание, что все вышеперечисленные критерии будут учитываться при рассмотрении документов только тех супругов, которые обратились в органы соцзащиты с начала 2025 года. Ходатайства по обращениям, полученным в 2024 году, будут рассматриваться на основании прежней редакции закона, никаких дополнительных документов предоставлять не требуется. Семейным парам, которые не успели собрать документы в Год семьи, рекомендовано обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Вопрос об их награждении будет решаться дополнительно, исходя из возможностей бюджетного финансирования.

Добавим, впоследствии супругам, награжденным знаком отличия «Семейное счастье», не потребуется писать заявление на выплаты при достижении очередного юбилея совместной жизни. Поясним на примере. Пара, отметившая золотую свадьбу, награждена знаком отличия «Семейное счастье» и получила выплату в размере 50 тысяч рублей. Когда наступит очередной юбилей, а именно 60- или 70-летие семейной жизни, выплаты в размере 100 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно будут им назначены органами соцзащиты в проактивном, беззаявительном порядке.