Почти 150 протоколов за выходные получили магнитогорцы без масок

В городе продолжаются рейды по проверке соблюдения санитарных требований

Жители и гости Магнитогорска могут получить штраф или протокол об административном нарушении за нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты. В городе продолжаются межведомственные рейды по проверке соблюдения противоэпидемических требований. За минувшие пятницу, субботу и воскресенье горожанам вручили 144 протокола за несоблюдение санитарных норм, сообщает пресс-служба городской администрации.

Особое внимание проверяющих — магазины, торговые центры, общественный транспорт и другие организации города. Так, получили протоколы посетители без масок в нескольких продуктовых магазинах «Чебаркульская птица», «Магнит», в пекарне «Мельница», на территории Центрального крытого рынка.

«Составлен административный протокол на юридическое лицо магазина «Уральское подворье» из-за несоблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов. Кроме того, протоколы получили четыре пассажира без масок в маршрутных такси и трамваях», — добавили в администрации города.

Горожанам грозят штрафы от одной до тридцати тысяч рублей, должностным лицам — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица может быть наложен штраф от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридические лица — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Глава Челябинска Наталья Котова во время аппаратного совещания в мэрии 28 июня поручила усилить контроль за соблюдением горожанами масочного режима в общественных местах и транспорте. На прошедшей неделе управление по торговле и услугам совместно с Роспотребнадзором и МВД России по Челябинску проверили предприятия и магазины на соблюдение как санитарно-эпидемиологических норм, так и масочного режима.

