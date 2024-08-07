Почти 150 домов останутся без горячей воды в Челябинске с 14 августа

Последний этап опрессовок затронет только Тракторозаводский район

С 14 по 28 августа в Челябинске пройдет шестой, последний этап опрессовок. Горячую воду отключат только в части Тракторозаводского района, сообщили в пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск».

«Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 147 многоквартирных домов, 13 учебных учреждений, четыре больницы и 12 детских садов. Всего предстоит проверить почти 19 километров тепловых сетей»,— уточнили в компании.

Список адресов, где на протяжении двух недель не будет горячей воды, смотрите здесь.

В ходе опрессовок этим летом на прочность проверено более 350 километров теплосетей. Выявленные повреждения устраняются.