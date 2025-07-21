Почти 1400 домов в Челябинске остаются без горячей воды

ГВС отключено в рамках третьего и четвертого этапа опрессовок

Подготовка сетей и инфраструктуры Челябинска к предстоящему отопительному сезону остается на постоянном контроле мэрии, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова.

Так, в городе продолжаются гидравлические испытания, в связи с чем без горячей воды остаются около 1400 домов.

«В рамках 3‑го и 4‑го этапа опрессовок отключены 817 домов и 578 домов соответственно. Если выводим дома в аварийный ремонт, обязательно информируем жителей о продлении срока опрессовок», — сообщил Александр Астахов.

Он добавил, что по поручению главы города на особом контроле находится капитальный ремонт теплотрассы по улице 60‑летия Октября в Металлургическом районе, где меняется около 500 метров магистрального трубопровода 700 миллиметров.

«Контролируем все масштабные работы, в том числе и проводимые компанией УСТЭК, чтобы мы до начала топливного сезона все эти ремонтные работы закончили. Работаем в связке с теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии», — отметил замглавы.

Он добавил, что на прошлой неделе в Минэнерго состоялась защита актуализированной схемы теплоснабжения города Челябинска на 2026 год.