Почти 140 тысяч южноуральцев воспользовались электричками в новогодние праздники

Пассажиры «крылатых» электропоездов могли бесплатно посетить экскурсии

Во время новогодних каникул, с 1 по 8 января, почти 215 тысяч человек путешествовали по железной дороге. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, это на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. Электричками за это время воспользовались 139,9 тысячи пассажиров, а поездами дальнего следования — 75 тысяч человек. Из-за праздничного наплыва из Челябинска были организованы дополнительные поезда до Москвы, Оренбурга и Орска, а также до архангельского Котласа.

Отдельно железнодорожники упомянули о мультимодальном маршруте для любителей горнолыжного спорта Челябинск — Миасс — «Солнечная долина». За новогодние и рождественские праздники пригородные поезда этого маршрута перевезли 2,25 тысячи человек. Еще один популярный маршрут Челябинск — Магнитогорск, выполняемый на электропоезде «Ласточка», был продлен до станции Новоабзаково в соседней Башкирии.

«Для пассажиров электропоезда „Ласточка“ предусмотрены специальные тарифы на катание и аренду горнолыжного оборудования на ГЛК „Абзаково“ и ГЛЦ „Банное“. С 14 января по 12 марта 2023 года электропоезд будет курсировать по выходным дням. Перевозчик — АО „Свердловская пригородная компания“», — отметили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

В конце прошлого года стало известно, что пассажиры «Орлана» и «Ласточки» смогут бесплатно попасть на экскурсии в Челябинской области, которые организовали в новогодние каникулы. Что касается стоимости трансфера до башкирских горнолыжных центров, то железнодорожники пообещали скидку и специальные тарифы на катание со склонов.