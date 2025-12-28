Почти 1200 человек посетили музей СВО в Челябинске за три недели

Экскурсии там проводят ветераны спецоперации

Интерактивный музей спецоперации в Челябинске открыли 9 декабря, и к концу месяца его посетили уже почти 1200 человек. Это воспитанники детских садов, школьники и взрослые, сообщил глава города Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что в 2026 году музей должны посетить учащиеся всех школ Челябинска. Ранее аналогичную задачу, только в масштабах области, поставил губернатор Алексей Текслер.

«Уверен, для современной молодежи это наиболее эффективный формат, позволяющий наглядно увидеть хронику событий СВО и ее первопричины. А еще — изучить техническое вооружение, экипировку и боевые артефакты»,— написал Алексей Лошкин.

Музей СВО в Челябинске — первый на Урале и один из крупнейших в стране. Экскурсии там проводят ветераны спецоперации, которые максимально погружены в события и готовы поделиться личным опытом.

В музее можно увидеть образцы вооружений ВС РФ и стран НАТО, личные вещи и трофеи бойцов. Здесь же воссоздан блиндаж. Все это соединено с интерактивными картами и тактильными экспонатами.