Федеральное пособие на детей от 8 до 17 лет в Челябинской области получают 110 тысяч 709 школьников. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Пенсионного фонда России.
«Ежемесячную выплату могут получать родители и опекуны, которые являются гражданами России. При этом доход на одного человека в семье должен быть меньше прожиточного минимума Челябинской области, сегодня он установлен на уровне 13 тысяч 76 рублей», — напоминают в пресс-службе.
Также взрослые члены семьи должны подтвердить, что имеют доход, или же указать на уважительную причину его отсутствия. При оценке нуждаемости семьи в выплатах учитывается также движимое и недвижимое имущество.
Оформить выплату можно в отделении ПФР, в МФЦ и на портале «Госуслуги».
Размер выплаты напрямую зависит от величины прожиточного минимума в регионе и может составлять 6844 рубля, 10 266 рублей или 13 688 рублей.
Получать ежемесячную денежную выплату можно на банковскую карту «Мир» или через почтовое отделение.
Читайте также: из-за жалоб родителей школы Челябинска отказались от рабочих тетрадей и лыж. Директора не хотят лишний раз попадать в поле зрения прокуратуры.