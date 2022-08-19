Почти 111 тысяч детей из Челябинской области получают пособие от 8 до 17 лет

Выплата назначается семьям, доход которых на человека не превышает прожиточного минимума

Федеральное пособие на детей от 8 до 17 лет в Челябинской области получают 110 тысяч 709 школьников. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Пенсионного фонда России.

«Ежемесячную выплату могут получать родители и опекуны, которые являются гражданами России. При этом доход на одного человека в семье должен быть меньше прожиточного минимума Челябинской области, сегодня он установлен на уровне 13 тысяч 76 рублей», — напоминают в пресс-службе.

Также взрослые члены семьи должны подтвердить, что имеют доход, или же указать на уважительную причину его отсутствия. При оценке нуждаемости семьи в выплатах учитывается также движимое и недвижимое имущество.

Оформить выплату можно в отделении ПФР, в МФЦ и на портале «Госуслуги».

Размер выплаты напрямую зависит от величины прожиточного минимума в регионе и может составлять 6844 рубля, 10 266 рублей или 13 688 рублей.

Получать ежемесячную денежную выплату можно на банковскую карту «Мир» или через почтовое отделение.

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