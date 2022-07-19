Почти 1100 женщин Челябинской области уже прошли через ЭКО в 2022 году

Процедуру на Южном Урале делают бесплатно за счет средств ОМС

В Челябинской области услугу по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) за первое полугодие 2022 года бесплатно получили 1094 женщины. Этот наиболее эффективный метод лечения бесплодия применяют за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом ИА «Первое областное» сегодня, 19 июля, сообщили в региональном Минздраве.

«В Челябинской области в прошлом году медицинскую помощь процедуры ЭКО в рамках системы обязательного медицинского страхования прошли 1697 женщин, за первое полугодие 2022 года — уже 1094 пациентки. Чтобы получить помощь, женщине необходимо обратиться к врачу в женскую консультацию по месту жительства, пройти необходимые обследования по установлению диагноза «бесплодие». Если к ЭКО готовится семья, то обследование должны пройти оба партнера», — рассказали в Минздраве Челябинской области.

В ведомстве подчеркнули, что направление на процедуру можно получить, если отсутствует эффект от консервативного лечения в течение 6—12 месяцев. Для этого понадобятся полис ОМС, справка о подтвержденном диагнозе «бесплодие» и показания к его лечению.

Нельзя делать ЭКО женщинам, у которых есть ограничения по состоянию здоровья и показателю индивидуального запаса яйцеклеток, который закладывается у каждой женщины еще до рождения (овариальному резерву).

«Если фолликулярный резерв яичников слишком низкий, программа ЭКО, как правило, оказывается неэффективной. Поэтому антимюллеров гормон (АМГ) должен составлять не менее 1,2 нг/мл, в обоих яичниках должно быть не менее 5 фолликулов», — уточнили в Минздраве.

Пациентки, имеющие противопоказания к вынашиванию беременности или овариальной стимуляции, могут получить направление на ЭКО только после прохождения лечения.