Почти 100 тысяч человек проголосовали за инициативные проекты в Челябинской области

На получение финансирования претендуют 1150 предложений

На Южном Урале подвели итоги электронного голосования за проекты, которые будут реализованы в 2024 году по инициативному бюджетированию. Все говорит о том, что год от года программа становится все популярнее. Так, в выборах проектов приняли участие 97 199 жителей региона — на 9176 больше, чем в прошлом году. Выросло и число выдвинутых на голосование проектов — с 875 до 1150. Такие данные сегодня, 28 декабря, привел Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области.

Лидерами по числу выдвинутых проектов стали Челябинск (238), Магнитогорск (84), Кыштым (61), Озерск (60), Копейск (56), Миасс (54) и Агаповский район (47). Активнее всего (из числа взрослого населения) голосовали жители Верхнего Уфалея, Снежинска, Брединского, Еткульского и Троицкого районов. А наибольший прирост голосующих по сравнению с прошлым годом показали Магнитогорск, Озерск, Чебаркуль и Еманжелинский район.

Аналитики составили и социальный портрет участника голосования. Как правило, это женщина возрастом около 40 лет. На долю мужчин и молодежи приходится лишь 21% и 30% проголосовавших соответственно.

«Восемь участников имели преклонный возраст старше 90 лет. Самая возрастная участница голосования проживает в Тракторозаводском районе города Челябинска. Ей 100 лет», — отметили в ЦОМ.