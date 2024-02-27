Почти 100 тыс. кв. м пустыря в Челябинске превратились в парк благодаря нацпроекту

О преображении сквера в Тракторозаводском районе — в нескольких фото

Центр компетенций по вопросам городской среды Челябинска продолжает рассказывать об объектах, благоустроенных по нацпроекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, одним из таких объектов стал парк Дружбы по улице Чоппа в Тракторозаводском районе южноуральской столицы, где долгое время находился заросший травой, открытый солнцу сквер: пустырь, гаражи и несколько пешеходных дорожек.

Теперь это полноценная комфортная общественная зона отдыха для жителей Северо-Востока. В рамках проекта были проведены работы по озеленению, обустроены прогулочные тропинки, велодорожки и площадки для детей, построены спортобъекты, установлены малые архитектурные формы и разбиты цветники.





Благоустройство 99 тысяч «квадратов» заняло два сезона. Средства — порядка 50 миллионов рублей — были выделены из федерального и областного бюджетов.

Национальные проекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина.

В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Также будут преобразованы 48 дворовых территорий.

Голосование за объекты благоустройства 2025 года по традиции состоится нынешней весной.