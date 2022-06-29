Почти 100 тонн мусора собрали с незаконной сельской свалки под Магнитогорском

С окраин Кизила большегрузы всю неделю вывозили отходы

В Кизильском районе ликвидировали несанкционированные свалки. Залежи скопившихся отходов — почти 100 тонн — вывозили всю неделю. Расчистку по заказу районной администрации провел Центр коммунального сервиса. Регоператор по обращению с отходами Магнитогорского кластера призвал кизильчан содержать в чистоте территорию и напомнил о штрафах за сброс отходов.

Мусор с окраин Кизила вывозили два мусоровоза с грейферным захватом. Такие машины позволяют собирать отходы, разбросанные на земле.

«Большегрузная техника работала в течение недели, водители делали несколько рейсов в день, чтобы вывезти собранные отходы на Магнитогорскую городскую левобережную свалку. В общей сложности с муниципального земельного участка было собрано и направлено на сортировку и захоронение более 94 тонн отходов», — уточнили в ЦКС.

Центр коммунального сервиса призывал жителей Кизильского района поддерживать чистоту на освобожденной от мусора территории. Например, в Миассе опять замечены отходы на месте бывших свалок. Жители продолжают складировать строительные материалы, покрышки и бытовой мусор на расчищенных полянах и пролесках.

Регоператор напомнил, что за сброс отходов в неположенном месте закон предусматривает солидные штрафы: от 1 до 50 тысяч рублей.