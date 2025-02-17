Почти 100 мероприятий в честь 80‑летия атомной отрасли запланировано в Челябинской области

Они призваны подчеркнуть историческую связь Южного Урала с развитием стратегически важной отрасли

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80‑летия атомной промышленности России. Глава региона сообщил, что мероприятия — а их будет около сотни — запланированы в течение всего года, и подчеркнул, что сразу две значимые даты — 80‑летие Великой Победы и 80‑летие атомной отрасли — взаимосвязаны, передает пресс-служба регионального правительства.

«Именно события Второй мировой войны дали мощный импульс освоению атома»,— отметил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что Южный Урал по праву считается колыбелью отечественной атомной промышленности, в том числе ядерного оружейного комплекса.

«Реализация проектов гражданского или двойного назначения в наших атомградах не прекращалась никогда. И в наши дни предприятия Росатома в Озерске, Снежинске, Трехгорном вносят большой вклад в обеспечение оборонной мощи России, ее социально-экономического развития»,— сказал Алексей Текслер.

Замдиректора Дирекции по ядерному оружейному комплексу Госкорпорации «Росатом» Виктор Харушкин сообщил, что концепция празднования будет основана на принципах «гордость, вдохновение, мечта». В числе крупных и значимых мероприятий, которые пройдут в регионе, — выставка «Атом. Будущее», «Атомфест», этап марафона Российского общества «Знание», празднование юбилеев РФЯЦ — ВНИИТФ им. Забабахина и производственного объединения «Маяк» и многие другие.

Первый замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк уточнил, что все мероприятия будут способствовать популяризации деятельности «Росатома» в Челябинской области, а также формированию патриотического восприятия отмечаемого события среди граждан и, что особенно важно, среди молодежи.

Алексей Текслер поручил сделать основной акцент на профориентационной работе с молодежью и привлечь внимание молодого поколения к перспективам работы в сфере атомной энергетики.