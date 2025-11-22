Почти 100 машин обрабатывают региональные дороги от наледи в Челябинской области

Водителей просят отказаться от поездок без необходимости

Сегодня, 22 ноября, в Челябинской области после ледяного дождя образовался гололед. На трассы вывели спецтехнику для обработки противогололедными материалами. По данным регионального Миндортранса, на региональных дорогах работают 96 машин.

«Обработка дорог противогололедными материалами проводится в круглосуточном режиме»,— подчеркнули в ведомстве.

Трассы в проезжем состоянии. Однако непогода ожидается и в воскресенье, 23 ноября. Водителей настоятельно просят отказаться от поездок во избежание ЧП.

В Челябинске также обрабатывают дороги и тротуары противогололедной смесью.

Национальный парк «Таганай» временно закрыли для посетителей из-за наледи.