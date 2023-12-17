Почти 100 Дедов Морозов приняли участие в благотворительном забеге в Магнитогорске

Участники ежегодного мероприятия преодолели 2024 метра

Накануне, 16 декабря, в Магнитогорске Челябинской области в Экопарке прошел ежегодный благотворительный новогодний забег в поддержку детского благотворительного центра. Участие в мероприятии приняли почти 100 человек, и большинство из них пришли в костюмах главного волшебника страны — Деда Мороза, сообщили в пресс-службе фонда «Металлург».

Участники, которые были уверены в том, что смогут преодолеть дистанцию в 2024 метра, зарегистрировались на сайте забега и внесли стартовый взнос. Все собранные деньги направили на поддержку Центра социальной помощи детям с ментальными особенностями «Мозаика».

После забега всех участников мероприятия угощали полевой кухней и горячим чаем.