Почти 10 тысяч южноуральцев приняли участие в крещенских купаниях за ночь

Купели будут открыты до вечера 19 января

По данным на 8 часов утра 19 января, участие в крещенских купаниях приняли почти 10 тысяч человек в Челябинской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«На всех официальных купелях дежурили сотрудники МЧС. Происшествий не допущено»,— уточнили в ведомстве.

Журналист ИА «Первое областное» в преддверии праздника Крещения Господня тоже отправился к местам купаний. От погружения в прорубь он отказался, но узнал, зачем это делают южноуральцы. Многие признались, что после купаний накануне праздника чувствуют легкость и радость.

Напомним, в Челябинске купели будут работать и сегодня — окунуться можно до 16:00.