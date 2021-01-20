Почти 10 тысяч южноуральских семей получили маткапитал за первенца в 2020 году

Раньше сертификат выдавали только после рождения второго ребенка

В 2020 году в Челябинской области 9,9 тысяч семей получили сертификат на маткапитал при рождении первенца, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР. Еще 18,6 тысяч семей получили его после рождения второго ребенка.

С 2021 года маткапитал проиндексирован на 3,7%. Таким образом, семьи со вторым, третьим и последующими детьми, рожденными или усыновленными после 31 декабря 2019 года, могут рассчитывать на выплату в размере 483 тысчч 881,83 рубля. Такая же сумма предусмотрена и за рождение (усыновление) первенца после 1 января 2020 года.

«За рождение (усыновление) второго, третьего или последующих детей после 1 января 2020 года (если право на маткапитал возникло впервые) сумма государственной поддержки составляет 639 431,83 рубль», — сообщает пресс-служба ПФР по Челябинской области.

Если маткапитал израсходован не полностью, остаток также будет проиндексирован.