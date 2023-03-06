Почти 10 тысяч челябинских тюльпанов запретили экспортировать в Казахстан

Экспорт цветов активизировался перед праздником весны

В преддверии 8 Марта южноуральский Россельхознадзор остановил на границе 9800 тюльпанов, которые пытались провезти из Челябинской области на продажу в Казахстан, сообщили сегодня, 6 марта, в пресс-службе ведомства. Поводом стало отсутствие фитосанитарных сертификатов на цветы.

Незаконный вывоз растений пресекали дважды — 2 и 3 марта, на пропускных пунктах «Бугристое» в Троицке и «Николаевка» в Варненском районе. Обе машины с цветами отправили обратно на территорию России для оформления разрешительных документов. В Россельхознадзоре отметили, что цветы были выращены в Челябинской области.

Всего в 2023 году через российско-казахстанскую границу в Челябинской области прошли более 111 тысяч цветов. В Россельхознадзоре отмечают, что в преддверии Международного женского дня экспорт цветов увеличивается. Так, год назад накануне 8 Марта для вывоза из Челябинской области в Казахстан были оформлены фитосанитарные сертификаты на 830 тысяч тюльпанов, хризантем, роз и горшечных растений.