Почти 1 млн россиян используют приложение ГосУслуги. Дом

Самый популярный раздел — оплата ЖКУ

Сервис для оплаты счетов поставщиков услуг в многоквартирных домах начал работу во всех регионах России, сообщили в Минстрое РФ. Более 900 тыс. россиян уже используют приложение ГосУслуги. Дом, которое позволяет также передавать показания приборов учета и проводить собрания собственников жилья.

Через сервис можно подавать обращения в управляющие организации и ресурсоснабжающие компании, а при оплате с помощью Системы Быстрых Платежей (СБП) комиссия не взимается. Для авторизации используется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», где автоматически загружается информация о недвижимости, счетчиках и счетах. При отсутствии данных можно подать заявку в управляющую организацию для их обновления.

«Собственник может посмотреть квитанцию и увидеть подробную расшифровку всех услуг, которые оплачивает. Кроме того, он может оплатить счет частично, введя нужное значение вручную. В том же разделе можно подать заявку в управляющую организацию, чтобы задать уточняющие вопросы о начислениях или прошлых платежах. Также пользователь может посмотреть историю оплат, чтобы сравнить платежи за коммунальные услуги в последние месяцы»,— рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.