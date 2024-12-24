Почти 1,7 млн южноуральцев привиты от гриппа

В Челябинской области завершается прививочная кампания

Прививки против гриппа получили более 1 миллиона 693 тысяч южноуральцев, это более 52% жителей Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Сейчас прививочная кампания по гриппу завершается.

В рамках Национального календаря прививок прививки ставят лицам групп риска: детям от полугода, работникам медицинских и образовательных организаций, транспортникам, коммунальщикам, призывникам и студентам, беременным женщинам, а также лицам старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями (в том числе заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями). Кроме того, к группам риска относятся сотрудники птицефабрик, животноводческих хозяйств и зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями.

В настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Челябинской области оценивается как неэпидемическая.

санитарные врачи напоминают о мерах профилактики:

• мойте руки при возвращении с улицы, перед едой, а также после пользования общими предметами;

• регулярно проводите влажную уборку и проветривание;

• в местах скопления людей применяйте медицинские маски;

• избегайте контактов с лицами с признаками респираторной инфекции (насморком, кашлем, чиханием);

• при появлении признаков заболевания своевременно обращайтесь за медицинской помощью.