Во вторник, 18 июня, в южноуральской столице стартует второй этап гидравлических испытаний. Отключение горячей воды ждет жителей 1 264 домов, также ГВС временно будет отсутствовать почти в 170 соцучреждениях — детсадах, больницах, школах, сообщает «УСТЭК-Челябинск».
На втором этапе опрессовки пройдут в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах.
Напомним, гидравлические испытания тепловых сетей проводятся, чтобы своевременно выявить слабые места и устранить повреждения, подготовить город к предстоящему отопительному периоду.
Стандартный срок отключения — две недели, он может продлеваться при выявлении повреждений — для их устранения.