Почти 1,5 тысячи зданий останутся без горячей воды с 18 июня в Челябинске

Во вторник стартует второй этап опрессовок

Во вторник, 18 июня, в южноуральской столице стартует второй этап гидравлических испытаний. Отключение горячей воды ждет жителей 1 264 домов, также ГВС временно будет отсутствовать почти в 170 соцучреждениях — детсадах, больницах, школах, сообщает «УСТЭК-Челябинск».

На втором этапе опрессовки пройдут в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах.

Напомним, гидравлические испытания тепловых сетей проводятся, чтобы своевременно выявить слабые места и устранить повреждения, подготовить город к предстоящему отопительному периоду.

Стандартный срок отключения — две недели, он может продлеваться при выявлении повреждений — для их устранения.