В Челябинской области 391 региональной организации оказана поддержка по программе субсидирования за трудоустройство безработных граждан. Реальную помощь получили 1489 новых сотрудников, сообщает пресс-служба Челябинского отделения СФР.

Программа реализуется Социальным фондом России с 2021 года. СФР также компенсирует участникам программы часть затрат на заработную плату. Так, с начала реализации программы сумма перечислений составила свыше 86,3 миллиона рублей.

Стать участником программы могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые трудоустроили безработных граждан; ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО; членов семей военнослужащих, погибших в ходе СВО; беженцев с Украины; граждан, переехавших из другого региона для трудоустройства по востребованным профессиям, и другие категории граждан. 

«Субсидия равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Компенсация на одного сотрудника в среднем составляет 28,8 тысячи рублей. При этом за людей с инвалидностью полагается повышенная субсидия из расчета шести МРОТ», — поясняет исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Начиная с 1 января 2024 года господдержка предоставляется за трудоустройство людей с инвалидностью. Кроме того, в качестве работодателя могут быть граждане с инвалидностью из числа индивидуальных предпринимателей, учредителей предприятия, а также общероссийские общественные организации инвалидов.