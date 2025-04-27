Почти 1,5 тысячи южноуральцев посетили храмы в Антипасху

Какое событие вспоминали в этот день в церквях

Сегодня, 27 апреля, православные верующие отметили Антипасху. Народное название праздника — Красная горка. В этот день в храмах Челябинской области прошло 25 мероприятий, которые посетили около 1,5 тысячи христиан. Рассказываем, какое событие вспоминает церковь в этот день и почему праздник также называют Красной горкой.

Антипасху отмечают в первое воскресенье после Светлой недели, следующей за праздником Пасхи. Слово «анти» не значит «против», а значит «подобно». В этот день православные христиане вспоминают, как воскресший Христос явился перед Фомой — одним из своих учеников. Он не был с остальными учениками на протяжении недели и не видел, когда Иисус внезапно появлялся среди них. А потому утверждал, что никогда не поверит в свершившееся чудо. И только когда сам Спаситель оказался перед ним, он поверил в его воскресение.

«В Антипасху церковь еще раз провозглашает победу жизни над смертью»,— уточняют в православном журнале «Фома».

Красной горкой этот день называли еще до принятия христианства. Наши предки верили, что весна окончательно вступает в свои права, и устанавливается теплая погода. Праздник отмечали, ориентируясь по погоде.

После крещения Руси Красной горкой стали называть праздник Антипасхи, поскольку его дата практически совпадала с языческим праздником. А еще у него появились новые традиции: на Красную горку наши предки обязательно играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет крепким и счастливым. В действительности же свадебный ажиотаж обусловлен тем, что Антипасха — это первый день, когда в церкви венчают после долгого перерыва. Заключить брак в ЗАГСе влюбленные могут в любое время вне зависимости от Великого поста и других периодов, когда венчания в церкви не проводят.

Кстати, Красной горкой не завершается период празднования Пасхи, как принято считать. Ее отмечают до самого Вознесения, которое в этом году выпадает на 29 мая.