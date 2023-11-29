Почти 1,5 тысячи дворников вышли на расчистку гололеда в Челябинске

В среду на город обрушился ледяной дождь

В мэрии Челябинска сообщили, что в городе идет борьба с последствиями ледяного дождя: усилена работа управляющих компаний во дворах и продолжается обработка тротуаров от гололеда.

Всего с раннего утра, по данным мэрии, во дворы города вывели 1464 дворника. Тротуары и пешеходные дорожки пообещали посыпать песком.

«С учетом неблагоприятного прогноза погоды, управляющие компании продолжат работу в усиленном режиме до полной ликвидации гололедных явлений на дворовых территориях», — сообщили в мэрии.

Но горожане жалуются на гололед, и не только во дворах, но и на тротуарах вдоль дорог. В социальных сетях они продолжают делиться снимками и сообщениями, где не обработаны участки: например от Комсомольского проспекта до проспекта Победы, по улицам Краснознаменной, Салютной, Горького, Героев Танкограда, Труда и др.

Напомним, сегодня из-за сильного гололеда ГИБДД предостерегла водителей от поездок, на расчистку наката дорожники вывели всю технику. А глава Озерска Евгений Щербаков призвал горожан рассказывать ему о проблемных адресах.