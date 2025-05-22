Почти 1,5 млн уральцев проголосовали за объекты благоустройства в «Формировании комфортной городской среды»

До конца голосования остается три недели

В регионах Уральского федерального округа до 12 июня продолжается онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». За месяц свой выбор уже сделали 1,5 миллиона уральцев, рассказал полномочный представитель президента Артем Жога.

В Свердловской области на сегодняшний день проголосовали почти 735 тысяч человек, в Челябинской — 423 тысячи. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре к проекту присоединились свыше 121 тысячи жителей, в Тюменской области — 106,3 тысячи, в Курганской области — 47,5 тысячи, на Ямале — 46 тысяч человек.

Подводя промежуточные итоги, полпред напомнил, что время присоединиться к проекту еще есть.

«Уральцы и сибиряки, еще не отдавшие свой голос за объект, который нужно благоустроить, еще могут присоединиться и тем самым внести свой личный вклад в преображение городов», — обратился к жителям УрФО Артем Жога.

Голосование продлится еще три недели, до 12 июня. В нем представлено 452 объекта из 130 муниципалитетов УрФО. Познакомиться с проектами и выбрать один из них можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе».

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года по решению президента России.