Почти 1,5 километра сетей построили в Златоусте для обеспечения газом новой котельной

Работы проводили по технологии бестраншейного бурения

В Златоусте Челябинской области построили 1,4 километра газораспределительной сети для обеспечения газом новой котельной мощностью 70 мегаватт. Объект, который запустят предстоящей осенью, будет обогревать потребителей, проживающих в нескольких районах. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Челябинск».

«Всего было проложено 1,4 километра газораспределительной сети. На участке пересечения автомобильных дорог с трамвайными путями применена бестраншейная прокладка труб, благодаря которой строительство сети велось без остановок и не препятствовало движению пешеходов и транспорта»,— рассказали в компании.

Работы по строительству котельной на улице Карла Маркса походят к концу. Уже этой осенью она обеспечит теплом потребителей, проживающих на улицах Керамической, Нижне-Заводской, Карла Маркса, а также в районах больницы Метзавода и Северо-Запада. Строительство котельной стоит на контроле губернатора Алексея Текслера.

Напомним, в 2022 году в Златоусте запустили две блочно-модульные котельные на 7 и 17 мегаватт.

Ранее замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров проинспектировал ход работ на важных объектах в Златоусте, в том числе возведение котельной.