Почти 1,2 млрд рублей выплатили челябинским семьям-долгожителям в 2025 году

Знака отличия «Семейное счастье» удостоились около 21 тысячи супружеских пар

В Челябинской области подвели итоги вручения регионального знака отличия «Семейное счастье» за 2025 год. Этой награды удостоились около 21 тысячи супружеских пар, проживших в браке долгие годы. Общая сумма выплат из областного бюджета составила почти 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале, знак отличия и денежная выплата предназначены для поддержки авторитета семьи и чествования супругов-долгожителей. Размер выплаты зависит от количества лет, прожитых в браке.

«Мы учредили знак отличия, чтобы на региональном уровне поддерживать авторитет семьи и отдавать должное супругам-долгожителям — тем, кто прошел вместе десятилетия в любви и согласии. Их пример вдохновляет молодых, укрепляет связь поколений, делает Южный Урал сильнее», — отметил глава региона.

Церемонии вручения проходят во всех муниципалитетах области в торжественной обстановке. Губернатор поблагодарил министерство социальных отношений и местные администрации за организацию этой работы и подтвердил, что программа будет продолжена и в текущем году.

«Крепкие семьи — это фундамент, на котором строится будущее нашей страны!» — подчеркнул Алексей Текслер.



