Почтальоны на юге Челябинской области пересели на лодки и транспорт МЧС

Несмотря на паводок, все пенсии были доставлены вовремя

«Почта России» мобилизовалась в условиях весеннего половодья на юге Челябинской области: все жители подтопленных районов вовремя получили денежные выплаты и почтовые отправления, сообщили в пресс-центре регионального управления ФПС.

Помощь в доставке оказывают сотрудники МЧС.

«Так, в Рымникском Брединского района вода разрушила мост, соединяющий две части поселка, поэтому пенсии местным жителям почтальон повезла на лодке. В Варненском районе, где вышедший из берегов Нижний Тогузак затопил дорогу, соединяющую Варну и поселок Кызыл-Маяк, почтальону пришлось добираться в отдаленную территорию на автотранспорте МЧС», — говорится в сообщении.

Сотрудники «Почты» ежедневно отслеживают ситуацию с паводком в районах, находящихся в зоне подтопления, оперативно корректируют маршруты доставки.

Добавим, в условиях весеннего половодья почтальоны доставляют не только почту и денежные выплаты, но и товары первой необходимости.