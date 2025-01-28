Почтальоны из Челябинской области 270 раз обогнули экватор, чтобы доставить посылки в 2024 году

Такие расстояния осилили всего 380 машин

Водители почты из Челябинской области 270 раз обогнули экватор Земли, чтобы доставить письма и посылки. Больше 10 миллионов километров им пришлось проехать по Южному Уралу за 2024 год. Об этом рассказали в региональном отделении «Почты России».

«Огибали экватор» всего 380 машин. Им не раз пришлось проехать по 499 почтовым маршрутам протяженностью 74 тысячи километров. От работы почтовых водителей зависит скорость доставки посылок и писем.

«Наш результат работы во многом зависит от слаженной работы водителей и состояния автопарка. Мы уделяем особое внимание повышению профессионализма сотрудников, поэтому регулярно проводим для персонала обучения и конкурсы профессионального мастерства», — поделился директор регионального управления «Почты России» Константин Болдырев.

А вот водители курьерской службы почты проехали по Челябинской области 850 тысяч километров.