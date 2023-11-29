Почтальон из Карабаша похитила пособия и проиграла их в азартные игры

Женщине может грозить до 5 лет заключения за присвоение

Прокуратура Карабаша направила в Кыштымский городской суд (постоянное судебное присутствие в Карабаше) уголовное дело о хищении почтальоном денежных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в июле текущего года 49-летняя женщина разносила пенсии и пособия. Троих получателей она не застала дома и решила, подделав подписи отсутствовавших, присвоить их выплаты. «Улов» работницы почты составил 72 тысячи рублей. Деньги она потратила на азартные игры.

Женщине вменяется статья «Присвоение или растрата» УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.