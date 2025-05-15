Почтальон из Челябинской области стал финалистом всероссийского конкурса

Земляки могут поддержать Александра в финальном голосовании

Почтальон из села Кизильского Александр Марюшин вышел в финал всероссийского конкурса «Земский почтальон», сообщает пресс-служба «Почты России».

Александр разносит письма и газеты уже 11 лет. Выбирая профессию, он пошел по стопам своей мамы, которая отдала работе на почте 37 лет. Александр освоил все аспекты работы — от сортировки писем до цифровых сервисов. Для сельчан он не просто доставщик, а связующая нить с большим миром.

«Каждый день я прохожу по живописным улицам, любуюсь красотой природы, общаюсь с замечательными людьми», — с любовью рассказывает Александр о своей работе.

Всероссийский конкурс «Земский почтальон» проводится впервые. На конкурс поступило более трех тысяч заявок, а в финал вышли 86 человек. Финал пройдет в Москве 5 июня. Победитель конкурса получит 250 тысяч рублей, а «Народный почтальон», которого выберут в ходе интернет-голосования, — 150 тысяч рублей.

Отдать свой голос за Александра можно по этой ссылке до 5 июня.