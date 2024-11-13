«Почта России» выпустила карточку к 100‑летию челябинского экономиста Александра Голикова

Погасить ее можно будет специальным штемпелем

К 100-летию челябинского ученого, экономиста и педагога Александра Голикова «Почта России» выпустила карточку и почтовый штемпель. Тираж открыток — 1900 экземпляров. Выпуск ограниченной серии инициировал Челябинский государственный университет, одним из основателей которого являлся Александр Голиков.

«Мы рады внести свой вклад в праздничные мероприятия, посвященные 100-летию нашего земляка, участника Великой Отечественной войны, экономиста и педагога Александра Арсентьевича Голикова. Открытки, выпущенные к 100-летию ученого и погашенные специальным почтовым штемпелем, станут ценными филателистическими экземплярами», — отметил директор регионального управления «Почты России» Константин Болдырев.

На карточке изображены Александр Голиков и ЧелГУ. Открытка также содержит литеру В, а значит, ее можно отправлять в любой уголок России, не наклеивая дополнительные марки.

Церемония гашения почтовой карточки состоится в четверг, 14 ноября, в главном корпусе ЧелГУ. После все желающие смогут поставить памятный оттиск в почтовом отделении на улице Кирова.