«Почта России» выпустила именной конверт к 250-летию Миасса

В день рождения города прошла церемония гашения

Сегодня, 18 ноября, Миасс отмечает 250-летний юбилей. К празднику «Почта России» выпустила именной конверт и штемпель специального гашения «250 лет Миассу». Оттиск украсило изображение Дворца культуры Автомобилестроителей. В праздничный день мэр города Егор Ковальчук и директор регионального управления «Почты России» Владимир Образцов провели церемонию почтового гашения. Об этом глава Миасса сообщил в своем телеграм-канале.

«Выпуск почтовой продукции — это знак благодарности и уважения многим поколениям миасцев, которые создавали и развивали город. Конверты с памятными оттисками разлетятся по всей России, напоминая о важном событии, порадуют адресатов и станут ценными почтовыми сувенирами»,— написал Егор Ковальчук.

Он подчеркнул, что иметь именной конверт для Миасса — это большая честь, и нет ничего лучше, чем в юбилейный год увековечить город в истории. И «Почта России» в этом очень помогла.

Сегодня в городе проходит большое количество праздничных мероприятий. Это и выставки, и концерты, и мастер-классы, и многое другое. В 17:00 на главной площади города начнется праздничный концерт, хедлайнером которого станет «Хор Михаила Бублика» — финалист телешоу «Битва хоров». Завершится праздник фейерверком.