«Почта России» предложила написать письмо футбольной сборной

Авторы самых интересных вариантов получат призы с автографами игроков.

У жителей Челябинской области появилась возможность написать сборной России по футболу. Национальная команда совместно с «Почтой России» запустила конкурс «Письмо сборной». Организаторы в преддверии Нового года предлагают болельщикам написать футболистам письмо с новогодними пожеланиями, рассказать личную историю, связанную с командой, или выразить слова поддержки. Авторы лучших писем, как рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Почты России», получат подарки: майки и мячи с автографами игроков сборной России.



«Новый год — особенный праздник, который, как и национальная сборная, объединяет страну. Мы благодарны нашим многочисленным болельщикам, которые на трибунах стадионов и у экранов телевизоров поддерживали и поддерживают нашу команду. И со своей стороны тоже хотим отблагодарить самых преданных из них»,— отметил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

Отправить письмо можно тремя способами: в бумажном виде — до востребования по адресу: 115172, Москва, ул. Народная, д. 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной». Также существует возможность прислать его в электронном виде: на адрес pochtasbornoy@rfs.ru или через форму на сайте pochta.rfs.ru. Уже с 8 декабря игроки и легенды команды будут выбирать самые интересные письма. Добавим, конкурс продлится до 2 февраля.