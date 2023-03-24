«Почта России» открыла в Челябинске центр оцифровки письменной корреспонденции

Теперь компании города могут отправлять не письма, а сканы важных документов

«Почта России» открыла три новых центра оцифровки письменной корреспонденции в Челябинске, Екатеринбурге и Новосибирске. Здесь смогут сканировать более одного миллиона отправлений в год. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

«Услуга оцифровки рассчитана на компании. Таким образом, например, можно отправить претензии, обращения, судебные иски... Оригиналы писем хранятся бесплатно месяц, после чего клиент может продлить срок, получить их или отправить на утилизацию»,

— рассказывают в пресс-службе.

Осенью 2020 года «Почта России» запустила пилотный проект по оцифровке письменной корреспонденции с возможностью загрузки скан-копий в системы электронного документооборота.

Для получения этой услуги компания и «Почта России» должна заключить договор на оцифровку. В Челябинской области такой договор уже заключили восемь организаций.