«Почта России» открыла в Челябинске первое отделение в формате «легкой сети»

Офис напоминает пункт выдачи посылок с маркетплейсов

В Челябинске, на проспекте Ленина, 4д, открыли первое отделение «Почты России» в формате «легкой сети». Оно ориентировано на клиентов, которые приходят на почту за получением интернет-заказов, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

Такие офисы работают как популярные сегодня пункты выдачи заказов из интернет-магазинов. Вместе с тем посетители могут получить здесь посылку или письмо «до востребования», оформить страховой полис, оплатить коммунальные услуги и штрафы ГИБДД.

Ближайшие отделения в формате «легкой сети» расположены в Перми и Екатеринбурге, а всего по России их двадцать. Все они открываются в новых и густонаселенных районах.