«Почта России» доставит в апреле выплаты ветеранам к юбилею Победы

Федеральные и региональные выплаты доставляют на дом либо на банковский счет

«Почта России» начнет доставку юбилейных выплат ветеранам и труженикам тыла к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в апреле.

По всей стране выплаты получат 150 000 человек, более 2700 из них проживают в Челябинской области.

Почтальоны вручат единовременные денежные пособия лично каждому получателю. Согласно указу президента, размер выплат варьируется в зависимости от категории: 80 000 рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также вдовы участников и инвалидов войны; 55 000 рублей — работники тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей и гетто.

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, дополнительно к федеральным выплатам инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат региональную выплату в размере 50 000 рублей. Труженики тыла и вдовы участников и инвалидов войны получат по 10 000 рублей. Выплаты будут перечислены без заявлений на банковские счета или через почту.