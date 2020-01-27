Почта на mail. ru сегодня не запустилась в браузерах челябинцев

По предварительным данным произошел массовый сбой.

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Примерно с 10:00 часов по московскому времени сегодня, 27 января, перестала грузиться почта на mail. ru. По данным сервиса Downdetector поступило более 17 000 отчетов о сбоях. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Краснодара и Самары.

В техподдержке сервиса заверили, что о проблеме знают и работают над ее устранением.

«Почта может работать с ошибками. Мы знаем о проблеме и уже решаем её. Извините за неудобства», — сообщается на страницах сервиса.

По некоторым данным, сбой произошел из-за проведенного недавно обновления почты. Также в компании заверили, что данные пользователей из-за него не будут потеряны.