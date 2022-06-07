Почта и МФЦ изменили график работы в связи с Днем России

Работники почты 12 июня будут отдыхать вместе со всей страной

Режим работы почтовых отделений и офисов МФЦ в Челябинской области изменится в связи с празднованием Дня России.

Как сообщили в пресс-службе «Почты России», в субботу, 11 июня, почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше. Праздничный день 12 июня будет для работников почты выходным. В понедельник, 13 июня, отделения почты будут принимать клиентов по режиму работы воскресенья.

Пенсии и пособия в праздничные дни почтальоны будут доставлять по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

В «Почте России» уточнили, что режим работы некоторых сельских отделений может отличаться. Поэтому лучше уточнять информацию на сайте pochta. ru или в мобильном приложении.

Территориальные отделы МФЦ Челябинской области в канун праздника будут работать в обычном режиме. Следующие два дня, 12 и 13 июня, будут для них выходными.