«Год назад я приехала в эту школу на встречу с учениками. Одна из девочек рассказала, что детям очень нужна помощь психологов. Но обращаться к специалисту открыто они боятся, опасаясь травли. Ведь в слове „психолог“ есть частица „псих“. Девочка предложила установить ящик доверия, куда дети могли бы опускать свои вопросы. Школа пошла навстречу, а сейчас этот проект начнет работать по всей Челябинской области», — рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова.
Кстати, сегодня Яна Лантратова вручила той самой девочке Людмиле Миллер сертификат на поездку в Москву с посещением Государственной думы.
Масштабировать «Почту доверия» помог Фонд 2020. По словам учредителя фонда Ирины Текслер, для нее было важным, чтобы маленькая идея выросла в большой проект.
«Мы оценили важность проекта, привлекли в него разные ведомства. Сегодня это большой межведомственный проект. И дети могут задать психологам любой вопрос: про успеваемость, про свои тревоги, про половое созревание и взаимоотношения полов…» — говорит Ирина Текслер.
Благодаря компании «Инновации детям» у проекта появился свой сайт — почта-доверия.рф. Написать психологам анонимно могут не только дети, но и родители, педагоги. Каждый получит полноценный ответ от психологов областного центра диагностики и консультирования.
Оценив высокий спрос на психологов, власти области заявили, что создадут большую психологическую службу Южного Урала. В каждом муниципалитете появится свой внештатный педагог-психолог.
«Это поможет нам сделать среду обучения более безопасной, повысит доверие между родителями, педагогами и учениками и значительно снизит деструктивные явления, которые проявляются в молодежной среде», — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
В 2023 году проект будет внедряться на всей территории Южного Урала.