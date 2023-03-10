«Почта доверия» для детей и взрослых появится во всех школах Челябинской области

Кураторы проекта презентовали его в Чебаркуле

Год назад десятиклассница из Чебаркуля предложила создать почту доверия для детей. Сегодня такая служба работает во всех школах Челябинской области. Как развивался этот проект и какие у него перспективы, рассказали кураторы «Почты доверия». В пятницу, 10 марта, они встретились в первой школе Чебаркуля с ребятами и их педагогами. На месте работали и наши корреспонденты.

«Год назад я приехала в эту школу на встречу с учениками. Одна из девочек рассказала, что детям очень нужна помощь психологов. Но обращаться к специалисту открыто они боятся, опасаясь травли. Ведь в слове „психолог“ есть частица „псих“. Девочка предложила установить ящик доверия, куда дети могли бы опускать свои вопросы. Школа пошла навстречу, а сейчас этот проект начнет работать по всей Челябинской области»,

— рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова.

Кстати, сегодня Яна Лантратова вручила той самой девочке Людмиле Миллер сертификат на поездку в Москву с посещением Государственной думы.

Масштабировать «Почту доверия» помог Фонд 2020. По словам учредителя фонда Ирины Текслер, для нее было важным, чтобы маленькая идея выросла в большой проект.

«Мы оценили важность проекта, привлекли в него разные ведомства. Сегодня это большой межведомственный проект. И дети могут задать психологам любой вопрос: про успеваемость, про свои тревоги, про половое созревание и взаимоотношения полов…»

— говорит Ирина Текслер.

Благодаря компании «Инновации детям» у проекта появился свой сайт — почта-доверия.рф. Написать психологам анонимно могут не только дети, но и родители, педагоги. Каждый получит полноценный ответ от психологов областного центра диагностики и консультирования.

Оценив высокий спрос на психологов, власти области заявили, что создадут большую психологическую службу Южного Урала. В каждом муниципалитете появится свой внештатный педагог-психолог.

«Это поможет нам сделать среду обучения более безопасной, повысит доверие между родителями, педагогами и учениками и значительно снизит деструктивные явления, которые проявляются в молодежной среде»,

— заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

В 2023 году проект будет внедряться на всей территории Южного Урала.